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Четвертый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


На Турнире претендентов в Берлине начались партии четвертого тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян играет с вице-чемпионом мира Сергеем Карякиным.

Другие пары: Грищук - Лижэнь, Мамедъяров – Со, Каруана – Крамник.

Состязания проходят в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




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