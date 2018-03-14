Серж Саргсян выразил благодарность Косачёву за высказанную на разных площадках объективную позицию относительно внешней политики Армении
Президент Армении Серж Саргсян 14 марта принял председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального собрания РФ Константина Косачёва, который находится в Ереване в связи с проведением совместных заседаний комитета с постоянной комиссией по международным отношениям НС Армении.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян отметил, что рад через несколько недель после встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности и обмена мнениями по актуальным проблемам международной безопасности вновь встретится с господином Косачёвым и обсудить в Ереване вопросы повестки союзнических армяно-российских отношений. По оценке президента Саргсяна, армяно-российские отношения отличаются активным диалогом на высоком и высшем уровнях и результативным сотрудничеством во всех сферах - в экономике, военной и военно-технической отраслях, в гуманитарной области.
Подчеркнув, что непрерывное и последовательное укрепление стратегических отношений Армении с Россией является одним из внешнеполитических приоритетов Армении, президент Республики добавил, что Армения желает развивать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми теми интеграционными единицами, которые играют важную роль в регионе. В этом контексте президент выразил благодарность Константину Косачёву за высказанную на разных площадках объективную позицию относительно внешней политики Армении.
В деле развития и укрепления армяно-российских двусторонних отношений президент Саргсян выделил большую роль межпарламентских связей и высказал уверенность, что совместные ереванские заседания парламентских комиссий двух стран прошли в атмосфере дружбы, конструктивности и принятые решения будут иметь позитивное влияние на межгосударственные отношения.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам выразил благодарность президенту Саргсяну за приём и, согласившись с точкой зрения президента относительно роли парламентской дипломатии в межгосударственных отношениях, отметил, что желание высшего руководства и парламентариев его страны таково же - сохранять и развивать наиболее активно регулярные, открытые и содержательные контакты с армянскими коллегами. Он с удовлетворением говорил также об эффективном и основанном на взаимной поддержке сотрудничестве армянских и русских парламентариев в рамках международных парламентских организаций.
Константин Косачёв представил президенту Сержу Саргсяну обсуждавшиеся в конструктивной атмосфере на совместных ереванских заседаниях вопросы и принятые решения, нацеленные на ещё большее укрепление армяно-российских отношений и сотрудничества между законодательными органами двух стран. Он заверил, что на парламентском уровне с армянскими коллегами они стараются полноценно реализовать тот большой партнёрский и дружественный потенциал, который президенты России и Армении вкладывают в наши отношения.