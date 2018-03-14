Предотвращена попытка побега из УИУ “Армавир”

Сотрудники УИУ “Армавир”, реализуя оперативные данные, 13 марта предотвратили заранее спланированный и подготовленный побег. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе общественных связей УИН МЮ Армении.

Побег предполагали совершить двое заключенных, выломав решетку окна в камере на втором этаже здания.

Проводится следствие.