Эксперт: Армения отдает предпочтение оборонительному и карательному оружию, Азербайджан – наступательному

Покупка вооружений Армнией и Азербайджаном исходит из целей, которые они преследуют. При этом Армения предпочитает оборонительное оружие, Азербайджан – наступательное, приводит «Арменпресс» мнение эксперта-политолога Рубена Меграбяна. Эксперт особенно отмечает тот факт, что Азербайджан львиную долю своего оружия закупает у стратегического союзника Армении России.

«Уже поверхностный анализ показывает, какова цель этих закупок и мы должны сделать соответствующие выводы. Я считаю, что есть настоятельная необходимость в диверсификации оборонительной политики Армении, ее внешней политики», - отметил эксперт.

По его словам, интенсифицируя эти направления, Армения должна достичь того, чтобы возобновление военных действий стало неподъемным для Азербайджана. А это функция в первую очередь внешней политики.

При этом Армения не должна забывать о модернизации армии: «У Азербайджана даже в мыслях не должно быть, что он может одержать победу, даже если они готовы заплатить за нее неприемлемую цену, развязав войну».

Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИИПМ) 12 марта опубликовал новый доклад о международной торговле оружием. Армения на 54-ом месте по его импорту. За последние два года закуплено оружия на 124 млн. долларов США, в основном из России. Азербайджан на 27-ом месте с импортом оружия на 551 млн.долларов. Основные его экспортеры - Россия и Израиль.