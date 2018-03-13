Президент Армении провел совещание по вопросам деятельности Фонда страхования военнослужащих

Президент Армении Серж Саргсян 13 марта провел совещание, чтобы подвести итоги работы, проделанной в течение года после основания Фонда страхования военнослужащих, достижения и цели фонда, учитывая тот факт, что изначально эта инициатива была высоко оценена, вся работа должна проводиться с максимальной прозрачностью и представлена общественности. Кроме членов Совета фонда, в консультации приняли участие директор Фонда, председатель Центрального банка Республики Армения, соответствующие должностные лица аппарата президента и министерство обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министр обороны Армении Виген Саркисян доложил участникам совещания об основных финансовых показателях деятельности Фонда страхования военнослужащих в течение отчетного периода, о компенсациях фонда, сборах пожертвований и других видах деятельности.

Выслушав отчеты, члены Совета представили свои оценки и мнения об итогах деятельности Фонда за прошедший год.

Президент посчитал работу фонда очень хорошим примером эффективного сотрудничества между государственным, частным и государственным секторами в области безопасности, подчеркнув, что военное страхование, по его мнению, тесно связано с безопасностью.