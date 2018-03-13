Конгрессмены США выступили с заявлением по случаю 30-летия массовых убийств армян в Азербайджане

Члены комитета Конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, Адам Шифф и Джим Коста выступили с заявлением по случаю 30-летия массовых убийств армян в Азербайджане, в частности, в Сумгаите, Баку и Кировабаде. Об этом сообщили Арменпресс в Армянской ассамблее Америки.

«27 февраля 1988 года около 200 армян, проживающих в азербайджанском городе Сумгаит, были убиты, изнасилованы, избиты и даже сожжены заживо из-за их этнической принадлежности. Это бессмысленное насилие было спровоцировано враждебной антиармянской риторикой азербайджанских чиновников и граждан против этих невинных мучеников. В течение трех десятилетий Азербайджан принял меры, чтобы скрыть свои преступления против человечества и зверства в Сумгаите. Больше беспокоит то, что организаторы этих событий по-прежнему считаются национальными героями», - сказал Фрэнк Паллоне.

Конгрессмен также подчеркнул, что продолжит работать со своими коллегами в Конгрессе для осуждения насилия в Сумгаите и всех преступлений против человечества.

Делегация во главе с президентом Республики Арцах Бако Саакян в настоящее время находится в Вашингтоне, где встретится с членами Конгресса для обсуждения вопросов, связанных с укреплением арцахско-американских отношений.