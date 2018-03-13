Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров

Евросоюз составил список опасных товаров, куда в числе прочих попали спиннеры. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции.

В докладе отмечается, что спиннеры могут навредить детям, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.