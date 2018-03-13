Последствия возможного удара США по правительственным силам Сирии будут самыми тяжелыми, как передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

В понедельник на заседании СБ ООН Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, "если это необходимо". Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".

Лавров рассказал, что после появления сообщений о применении зарина в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года ему позвонил госсекретарь США Рекс Тиллерсон и попросил помощи в получении доступа к месту происшествия для направления туда экспертов. "Мы договорились с Дамаском о том, что такой доступ будет предоставлен. Когда мы передали эту информацию Вашингтону, они сказали: "Спасибо, уже не надо", и тут же ударили по этому аэродрому", — заявил Лавров.

"Это информация, которую мы уже несколько раз доводили до наших американских партнеров и напрямую, и через СМИ, и которая вообще игнорируется. Поэтому если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми. Госпожа Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое — когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно, а что нельзя. И американская коалиция это прекрасно знает", — заявил Лавров журналистам.