Азербайджан нарушил подпункт 40.1.1 главы 5 Венского договора ОБСЕ от 2011 года: спикер МИД Армении

Азербайджан, числом военных единиц, включенных в начавшееся 12 марта военные учения, со всей очевидностью нарушает Венский документ ОБСЕ от 2011 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге Twitter-а написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Азербайджан открыто нарушает подпункт 40.1.1 главы 5 Венского договора ОБСЕ от 2011 года (предварительное осведомление об определенных военных действиях) – по числу включенных туда военнослужащих и военной техники”, - написал Балаян.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении сообщил, что Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам-членам ОБСЕ о готовящихся военных учениях.

Приказом президента Азербайджана Ильхама Алиева, с 12 по 17 марта в Азербайджане будут проводиться военные учения. Азербайджанские СМИ сообщают, что в учениях участвуют 25 тысяч военнослужащих, около 250 танков и другой бронетехники, 1000 артиллерийских средств и пр.

Согласно подпункту 40.1.1 главы 5 Венского договора ОБСЕ от 2011 года, о готовящихся военных учениях должно быть оповещение, если в них участвуют

Минимум 9000 человек, включая войска поддержки; Минимум 250 боевых танков; Минимум 500 боевых бронемашин;

Минимум 250 самоходных и тягловых артиллерийских средств, минометов и реактивных залповых систем (100 мм и более).