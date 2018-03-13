Азербайджан нарушил подпункт 40.1.1 главы 5 Венского договора ОБСЕ от 2011 года: спикер МИД Армении
Азербайджан, числом военных единиц, включенных в начавшееся 12 марта военные учения, со всей очевидностью нарушает Венский документ ОБСЕ от 2011 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге Twitter-а написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Азербайджан открыто нарушает подпункт 40.1.1 главы 5 Венского договора ОБСЕ от 2011 года (предварительное осведомление об определенных военных действиях) – по числу включенных туда военнослужащих и военной техники”, - написал Балаян.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении сообщил, что Азербайджан нарушил взятые на себя перед ОБСЕ обязательства, не сообщив странам-членам ОБСЕ о готовящихся военных учениях.
Приказом президента Азербайджана Ильхама Алиева, с 12 по 17 марта в Азербайджане будут проводиться военные учения. Азербайджанские СМИ сообщают, что в учениях участвуют 25 тысяч военнослужащих, около 250 танков и другой бронетехники, 1000 артиллерийских средств и пр.
Согласно подпункту 40.1.1 главы 5 Венского договора ОБСЕ от 2011 года, о готовящихся военных учениях должно быть оповещение, если в них участвуют
- Минимум 9000 человек, включая войска поддержки;
- Минимум 250 боевых танков;
- Минимум 500 боевых бронемашин;
- Визит президента Республики Арцах в США рассердил официальный Баку
- Спикер МИД РА Т. Балаян: Азербайджан нарушил взятые на себя перед СБСЕ
обязательства, проводя военные учения
- Статья экс-посла США в Армении Джона Эванса в The National Interest: Международное
сообщество должно принять Арцах в свои ряды
- Давид Бабаян: заявления об Аскерове и Гулиеве – очередные политические мугамы Азербайджана
- Азербайджан нарушил режим перемирия около 220 раз