В испанском первенстве по картингу армянский мальчик оказался в пятерке лучших

В состоявшемся в Испании с 9 по 11 марта первенстве испанского картинга армянский мальчик Даниел Даллакян оказался в пятерке лучших. В беседе с «Арменпресс», отец Даниела – Эдуард Даллакян, который является также менеджером сына, отметил, что среди 25 участников Даниел является самым младшим.

“В первенстве по испанскому картингу принимали участие дети до 12 лет. Даниел – самый младший, ему только на днях исполнилось 9 лет. Борьба идет напряженная, были проблемы, но, преодолев их, Даниел занял 5-е место”, - сказал Эдуард Даллакян. По его словам, картинг среди участников в возрасте до 16 лет, считается высшим первенством, он считается школой “Формулы 1”.

Скоро опять же ожидаются первенства. В этом месяце состоится первенство картинга Валенсии, а в мае – 2-е первенство Испании. Даниел усиленно готовится, по воскресеньям водит до 400 км. Эдуард Даллакян отметил, что для участия в первенствах до конца года они ищут меценатов.

Семья Даллакянов переехала в Испанию в 1996 году. Даниел родился и вырос в Испании.