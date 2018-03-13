Посол доброй воли ООН, езидская правозащитница и активистка Надия Мурад призвала Турцию прекратить нападение на Африн, из-за чего уже погибли около 200 мирных граждан. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на theregion.org.

«Я получила сведения о том, что населенный курдами, езидами и христианами Африн подвергается огню со всех сторон. Есть только один путь выхода из города. Убиты 200 гражданских лиц, в тон числе 3 ребенка-езида. Святыни разрушены или превращены в мечети. Националисты грабят дома жителей, прилюдно унижают представителей меньшинств», - говорится в заявлении.

Происходящее в Африне посол доброй воли характеризовала как военное преступление, сравнимое с тем, что делало «Исламское государство». В городе крайняя нужда в медиках. Ситуация может перерасти в этнические чистки и геноцид, предупреждает она.

Она обратилась в ООН и ЕС, требуя сделать все необходимое для соблюдения прав гражданского населения и достижения перемирия. «Пора вернуться в Ираке и Сирии к нормальной жизни», - заключила правозащитница.

ВС Турции 20 января начали в сирийском Африне военную операцию под названием «Оливковая ветвь». На стороне Турции выступает т.н. Свободная сирийская армия. Под предлогом борьбы с терроризмом, турецкая армия воюет с курдами, в том числе, убивая мирных жителей.

Сейчас исламистские группировки и турецкие войска находятся в 1 км от Африна. В городе на фактически осадном положении остаются тысячи человек гражданского населения.