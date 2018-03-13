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Демократы призвали Трампа ввести новые антироссийские санкции


Конгрессмены США пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими палатами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами.

"Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями", — грозятся в письме конгрессмены, направленном в Белый дом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конгрессмены подчеркнули, что если президент "не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно".

 

 

 




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