Саад Харири: обмен инвестициями между Арменией и Ливаном находится в активной стадии

Находящийся в Ливане с официальным визитом премьер-министр Армении К. Карапетян вечером 12 марта принял участие в официальном ужине, данном в его честь от имени премьера Ливана Саада Харири: Как сообщили «Арменпресс» в службе информации правительства Армении, К. Карапетян в своем выступлении сказал:

«Многоуважаемый господин премьер-министр Республики Ливана, уважаемые господа!

Хочу еще раз выразить свою благодарность за посланное мне господином Харири приглашение посетить Ливан и за теплый прием.

Всем нам известно, что армяно-ливанские связи особенно тесные, и это обусловлено исторически сложившейся дружбой между нашими народами. Решающую роль в этом играет и армянская община в вашей стране – миролюбивая и созидающая.

Прошлые годы только показали крепость нашей дружбы и двусторонних отношений. Нам остается лишь продолжать укреплять и углублять их, особенно экономические отношения.

Уверен, что все наши договоренности станут реальностью и придадут новый заряд нашей дружбе и сотрудничеству.

В последние годы в регионе и непосредственно по соседству с Ливаном происходят трагические события. Я хочу подчеркнуть: Армения всегда будет рядом с дружественным Ливаном, который с честью выдержит все испытания. Многоуважаемый господин премьер-министр, желаю Вам здоровья и удачи, а народу Ливана – мира, стабильности и процветания.

Да здравствует Ливан и да здравствует армяно-ливанская дружба!»

Премьер-министр Ливана Саад Харири, приветствовав гостей, в своем ответном слове поздравил с выборами четвертого президента Армении, отметил, что хотя дипломатическим отношениям между странами 25 лет, исторические восходят к эпохе Тиграна Великого и имеют 2000-летнюю историю. Обе страны сейчас вступили в этап активного обмена инвестициями, идет обмен студентами, нарастает сотрудничество в культуре, искусстве, в сфере туризма, в чем особенная заслуга армянской диаспоры.

Премьер-министр отметил, что вопросы углубления сотрудничества Армении и Ливана всегда находились в центре внимания покойного премьера Рафика Харири, который первым из высокопоставленных государственных деятелей Ливана начиная с 1997 г. трижды посетил Армению. С. Харири заверил, что традиции мира и дружбы между Арменией и Ливаном будут продолжены.