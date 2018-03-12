Премьер-министр Армении встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках официального визита в Ливан посетил Антилиас, где встретился с Его Святейшеством Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, перед встречей премьер-министр Карен Карапетян в сопровождении Католикоса посетил собор Святого Григория Просветителя, а затем часовню в память жертв Геноцида армян.

Премьер-министр Карен Карапетян и Католикос Арам I обсудили вопросы развития Армении. Глава правительства представил текущую экономическую ситуацию в Армении и последние показатели экономического роста, отметив, что правительство продолжает предпринимать шаги, направленные на достижение лучших результатов в разных сферах.

Карен Карапетян также подробно рассказал о переговорах с ливанским руководством, назвав их продуктивными и конструктивными.

Католикос Арам I придал важное значение официальному визиту премьер-министра Армении в Ливан и, в частности, экономической повестке. Католикос посчитал данный визит хорошей возможностью обсудить перспективы развития двусторонних экономических связей.

Премьер-министр также ответил на вопросы присутствующих представителей общины, которые касались экономической повестки Армении, перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сотрудничества Армения-ЕС.