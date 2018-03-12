До досрочных президентских выборов в Азербайджане осталось меньше месяца. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, Центральная избирательная комиссия Азербайджана после подсчета и проверки подписей избирателей, уже зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: действующего президента Ильхама Алиева, депутата Захида Оруджа, председателя Партии Единого Народного Фронта Азербайджана, депутата Гудрата Гасангулиева, председателя Социал-демократической партии Араза Ализаде.

Продолжается и регистрация наблюдателей за выборами. В Баку для наблюдения за ходом выборного процесса приглашены представители международных организаций. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ после недолгих раздумий приняло решение поучаствовать в выборном процессе в качестве наблюдателей и направило в Баку свою миссию. Миссия состоит из 310 человек - 280 из них будут наблюдать за процессом выборов непосредственно в день голосования, а 30 человек - это долгосрочные наблюдатели.

Несколько дней назад наблюдательная миссия во главе с Корин Йонкер провела в Баку пресс-конференцию, на которой заявила, что роль организации заключается в наблюдении и оценке выборного процесса, и подчеркнула при этом, что миссия не заинтересована в каком-то определенном результате выборов. При этом, на многочисленные вопросы журналистов о прозрачности досрочных выборов, исполнении правительством Азербайджана предыдущих рекомендаций БДИПЧ, глава миссии тактично уклонилась.

Поучаствовать в процессе наблюдения за выборами в Азербайджане согласилась и Парламентская Ассамблея Совета Европы, заявив, что также как и ОБСЕ пошлет наблюдателей. B отличии от двух вышеуказанных структур, Европейский парламент отказался участвовать в мониторинге выборов в Азербайджане.

Сопредседатели депутатской группы поддержки демократии и координации выборов Дэвид Макаллистер и Линда Макевен заявили, что оценки выборам также дано не будет, добавив, что официальная позиция Европарламента по выборам будет отражена в докладе об отношениях ЕС-Баку, принятом перед летними каникулами.

Эксперт по вопросам выборов, азербайджанский правозащитник Анар Мамедли, комментируя пресс-конференцию миссии БДИПЧ ОБСЕ и обсуждения, разгоревшиеся вокруг нее, заявил, что данная конференция была открытием деятельности миссии.

"Она носила характер ознакомления с деятельностью миссии. B принципе, все миссии ОБСЕ начинают свою работу в подобном формате. Однако удручающим фактом является то, что руководитель миссии не выразила своего отношения к выполнению Азербайджаном рекомендаций БДИПЧ, сделанных после президентских выборов пять лет назад, а также к процессам, происходящим в последнее время. Она уклонилась от этой темы, объяснив это тем, что до этого ни разу не бывала в Азербайджане, не знает предыдущей ситуации. Однако рекомендации ОБСЕ задокументированы, есть документы оценочной миссии, и Йоркер перед визитом в Азербайджан могла с ними ознакомиться. Потому что эти документы подготовлены такими же экспертами, как и она. Было бы хорошо, если бы миссия выразила свое отношение относительно данных важных моментов", - сказал Мамедли.

Эксперт отметил, что отказ Европарламента от участия в наблюдении за выборами он расценивает негативно.

"Сейчас идет процесс переговоров о подписании договора стратегического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом. Поэтому было бы хорошо, если бы Европарламент принял участие в мониторинге выборов. Особенно необходимо принять во внимание, что на сегодняшний день в Азербайджане существует очень мало наблюдательных групп, даже число наблюдателей ОБСЕ чрезвычайно мало. Местное гражданское общество, политические партии не могут наблюдать за ходом выборов. B таком положении приезд депутатов и представителей Европарламента, наблюдение ситуации своими глазами было бы более эффективным", - заметил Мамедли.

Затронув причины отказа Европарламента, эксперт отметил, что европейцы, очевидно, не захотели портить отношения с азербайджанскими властями.

"Они подготавливают доклад об отношениях с Азербайджаном, в котором должен найти отражение вопрос о президентских выборах. Однако для полноты этого доклада они должны были приехать в страну и встретиться с представителями политических партий, гражданского общества, а также увидеть выборы своими глазами", - заключил А.Мамедли.