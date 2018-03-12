Армения и Ливан ведут переговоры вокруг создания совместного инвестиционного фонда

Встреча глав правительств Армении и Ливана Карена Карапетяна и Саада Харири прошла в конструктивной атмосфере взаимного доверия. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам премьер-министр Армении, добавив, что стороны обменялись мнениями и констатировали, что во всех сферах отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне.

«На самом деле мы дружные и близкие страны. Мы также отметили, что наши экономические отношения отстают от высокого уровня политических отношений, и есть большой потенциал для их использования и развития.

Мы говорили о возможностях, которыми пользуются наши две страны. В частности, мы очень заинтересованы в привлечении ливанского бизнеса в Армению. Мы отметили преимущества и возможности Армении. Мы зафиксировали, что, будучи членом ЕАЭС, имея торговый режим GSP+ с Европейским союзом и свободную экономическую зону на границе с Ираном, а также благоприятную для бизнеса среду, Армения предоставляет доступ к более крупным рынкам», - сказал Карапетян.

По его словам, есть много областей, где стороны могут сотрудничать: легкая промышленность, ювелирные изделия, фармацевтика, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм.

«Мы также договорились, что продолжим переговоры о создании армяно-ливанского инвестиционного фонда для поддержки наших совместных инициатив. Мы также говорили о развитии солнечной и альтернативной энергетики.

Мы особо подчеркнули роль армянской общины в Ливане, отметили, что ливанские армяне на самом деле являются нашими послами здесь и послами Ливана в Армении. Будучи в первую очередь гражданами Ливана, они играют большую роль в развитии дружеских связей между нашими двумя странами.

Пользуясь случаем, я пригласил г-на Харири посетить Армению. Мы также договорились подготовить повестку дня нашей межправительственной комиссии, чтобы могли провести заседание комиссии во время визита г-на Харири», - отметил премьер-министр Армении.