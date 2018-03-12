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Визит президента Республики Арцах в США рассердил официальный Баку


Визит президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна в США рассердил официальный Баку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, посол США Роберт Секута был вызван в МИД Азербайджана.

Ему была вручена нота протеста МИД Азербайджана, адресованная Государственному департаменту США в связи с визитом Саакяна в Вашингтон.

Официальному Баку, в частности, не понравился тот факт, что Бако Саакян провел встречи в Конгрессе США.

Посол Азербайджана в США провел встречу в Госдепартаменте, где довел до американской стороны протест Азербайджана.


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