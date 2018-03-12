Визит президента Республики Арцах в США рассердил официальный Баку
17:44, 12 Март, 2018
Визит президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна в США рассердил официальный Баку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, посол США Роберт Секута был вызван в МИД Азербайджана.
Ему была вручена нота протеста МИД Азербайджана, адресованная Государственному департаменту США в связи с визитом Саакяна в Вашингтон.
Официальному Баку, в частности, не понравился тот факт, что Бако Саакян провел встречи в Конгрессе США.Посол Азербайджана в США провел встречу в Госдепартаменте, где довел до американской стороны протест Азербайджана.
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