Визит президента Республики Арцах в США рассердил официальный Баку

Визит президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна в США рассердил официальный Баку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, посол США Роберт Секута был вызван в МИД Азербайджана.

Ему была вручена нота протеста МИД Азербайджана, адресованная Государственному департаменту США в связи с визитом Саакяна в Вашингтон.

Официальному Баку, в частности, не понравился тот факт, что Бако Саакян провел встречи в Конгрессе США.

Посол Азербайджана в США провел встречу в Госдепартаменте, где довел до американской стороны протест Азербайджана.