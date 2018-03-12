Третий тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Турнире претендентов в Берлине начались партии третьего тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян играет белыми с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником.

Другие пары: Грищук- Карякин, Каруана-Мамедъяров, Со-Лижэнь.

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.