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Третий тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


На Турнире претендентов в Берлине начались партии третьего тура.

Как передает Арменпресс, армянский шахматист и действующий  обладатель Кубка мира Левон Аронян играет белыми  с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником.

Другие пары: Грищук- Карякин, Каруана-Мамедъяров, Со-Лижэнь.

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров  будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




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