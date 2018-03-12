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Человечеству грозит новая глобальная эпидемия, заявили в ВОЗ


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Science Alert.

В настоящее время ученые исследуют наиболее распространенные патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. По их данным, это могут быть как уже известные человечеству заболевания, например вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и прочие), так и пока не идентифицированная инфекция.

Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, такие как вирус Зика, и зоонозные инфекции, передающиеся человеку от животных. Угрозу представляют и искусственно созданные вирусы — биологическое оружие, — которые могут выкрасть из лабораторий.

 

 




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