В Ереване обсуждается вопрос установки памятника Вудро Вильсону

Фракция Совета старейшин Еревана “Еркир Цирани” предлагает в административном центре “Кентрон” Еревана, в парке, прилежащем к улице им. Вазгена Саргсяна (фонтаны “Ереван-Эребуни 2750) установить памятник 28-му президенту США Вудро Вильсону.

Как сообщает «Арменпресс», вопрос вошел в повестку дня заседания Совета старейшин Еревана 19 марта.

Участок улицы им. Вазгена Саргсяна административного центра “Кентрон” Еревана - от Государственного театра музкомедии им. А. Пароняна до Министерства юстиции РА предлагается переименовать именем Вудро Вильсона.

Томас Вудро Ви́льсон родился 28 декабря 1856, Стонтон, штат Виргиния, 3 февраля 1924 года. С 1913 по 1921 гг. 28-м был президентом США. Известен также как историк и политолог. Лауреат Нобелевской премии мира 1919 года, присуждённой ему за миротворческие усилия.

Участие Османской империи в Первой мировой войне завершилось 30 октября 1918 года подписанием Мудросского перемирия. Общий круг вопросов, связанных с завершением войны, обсуждался в 1919—1920 годах на Парижской мирной конференции.

В соответствии с Арбитражным решением Вудро Вильсона, в состав Армении включались почти весь Эрзрумский вилайет, две трети Ванского и Битлисского, большая часть Трапезундского вилайетов. К Армении отходил порт Трапезунд, благодаря чему армянское государство получало выход к Черному морю.

Второй документ первого приложения к Арбитражному решению — доклад-предложения от 24 февраля 1920г. комиссии по определению границ Армении Лиги наций о границе между Арменией и Азербайджаном, которыми частью Армении считались не только Нагорный, но и Равнинный Карабах. Таким образом, возвращаемые Армении территории составляли 100 тысяч квадратных километров. Объединенная Армения охватила бы территорию в 160 тысяч квадратных километров вместо нынешних 29 тысяч.