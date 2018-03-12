Министр сельского хозяйства: Все наши соотечественники, не имеющие гражданства, получат право собственности на землю в Арцахе

Все наши соотечественники, не являющиеся гражданами Республики Арцах, которые своими силами и средствами создадут сады производственного значения, получат право на приватизацию земли.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Арцах Жирайр Мирзоян, добавив, что в Земельном кодексе будут внесены соответствующие поправки.

“Конституция не позволяет продавать или отчуждать землю иностранным гражданам, за исключением определенных законом случаев. Думаю, все те наши соотечественники, которые являются гражданами других стран, при желании внести свою лепту в садоводчество Арцаха, должны иметь исключительное право на собственность. Мы так себе это представляем”, - сказал министр.

По словам Мирзояна, предполагается также дать право собственности тем гражданам Арцаха, которые арендовали сады производственного значения.