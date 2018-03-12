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Генрих Мхитарян признан лучшим игроком встречи «Арсенал – Уотфорд»


Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян признан лучшим игроком встречи «Арсенал-Уотфорд» 30-ого тура Премьер-лиги.

Как передает «Арменпресс», игра закончилась со счетом 3:0. Мхитарян забил один гол и стал автором голевой передачи.

После встречи статистический сайт  «Whoscored.com»  представил оценки игроков, по которым 29-летний армянский футболист признан лучшим игроком встречи с оценкой 8,8. Ту же оценку получил и Петер Чех, но он уступил Мхитаряну по статистическим данным.




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