В день президентских выборов в РФ в Гюмри будут открыты 4 избирательных участка

18 марта, в день президентских выборов в РФ, с 08:00 до 20:00 в Гюмри будут открыты 4 избирательных участка. Граждане России смогут проголосовать на двух основных участках - № 8026 в Ереване, на территории посольства РФ и № 8031 в Гюмри, на территории консульства. В Гюмри, в основном, будут голосовать россияне, живущие в Шираке и Лори. Кроме консульства, еще 3 избирательных участка откроются на территории 102 военной базы. Об этом «Арменпресс» сообщил генеральный консул РФ Александр Копнин.

Уже создана и приступила к работе избирательная комиссия. Более подробные сведения желающие могут получить на сайте консульства. Сделано все, чтобы граждане России могли получить исчерпывающие ответы на все вопросы. За два дня до выборов избирательные комиссии установят дежурство. Консул призвал граждан своей страны, находящихся в Армении, продемонстрировать 18 марта гражданскую ответственность и прийти на выборы президента.

Арменуи Мхоян