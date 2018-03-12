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Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке выросло до пяти


Жертвами крушения вертолета в Нью-Йорке стали пять человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Два человека погибли на месте, трое скончались в больницах.

Ранее Fox News сообщал, что в результате крушения погибли не менее двух человек.

Вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер вечером в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени). Всего на борту находились шесть человек, пилот сумел выплыть самостоятельно и его подобрал проходивший мимо буксир.

Полиция сообщила, что вертолет использовался для фотосъемки.

 




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