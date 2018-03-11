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Следующим соперником Ароняна станет представитель Азербайджана - Турнир претендентов


Следующим соперником Ароняна  в Турнире претендентов станет представитель Азербайджана.

Как передает Арменпресс, второй  тур состоится 11 марта в Берлине.  Аронян будет играть черными с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Следующие  пары: Грищук-Со, Лижэнь-Каруана и Крамник-Карякин.

После  первого тура по 1-му  очку набрали Мамедьяров, Крамник и  Каруана. По 0,5 очка набрали Аронян и Лижэнь. Пока без очков Со, Грищук и Карякин.

Партии второго тура  начнутся в 18:00 часов по ереванскому  времени.

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров  будет 4 дня отдыха. Победитель получит право  состязаться с чемпионом мира  Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.




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