Следующим соперником Ароняна станет представитель Азербайджана - Турнир претендентов
Следующим соперником Ароняна в Турнире претендентов станет представитель Азербайджана.
Как передает Арменпресс, второй тур состоится 11 марта в Берлине. Аронян будет играть черными с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Следующие пары: Грищук-Со, Лижэнь-Каруана и Крамник-Карякин.
После первого тура по 1-му очку набрали Мамедьяров, Крамник и Каруана. По 0,5 очка набрали Аронян и Лижэнь. Пока без очков Со, Грищук и Карякин.
Партии второго тура начнутся в 18:00 часов по ереванскому времени.
Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.
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«Арменпресс»