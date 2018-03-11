Следующим соперником Ароняна станет представитель Азербайджана - Турнир претендентов

Следующим соперником Ароняна в Турнире претендентов станет представитель Азербайджана.

Как передает Арменпресс, второй тур состоится 11 марта в Берлине. Аронян будет играть черными с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Следующие пары: Грищук-Со, Лижэнь-Каруана и Крамник-Карякин.

После первого тура по 1-му очку набрали Мамедьяров, Крамник и Каруана. По 0,5 очка набрали Аронян и Лижэнь. Пока без очков Со, Грищук и Карякин.

Партии второго тура начнутся в 18:00 часов по ереванскому времени.

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.