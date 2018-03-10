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Иранские предприятия IT-сферы намерены вступить на армянский рынок


В ереванском ЭКСПО-центре 22-24 июняиранские  предприятия  цифровой и медийнойIT-сферы представят свою деятельность.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  financialtribune.com, цель выставки – представить услуги, предоставляемые  иранской  стороной, и тем самым войти на  армянский рынок.

Компании-участницы выставки  работают в сере создания баз данных, сотовых и компьютерных программ, разработки компьютерных игр и др.

В выставке примет участие и ряд иранских стартапов.




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