Иранские предприятия IT-сферы намерены вступить на армянский рынок

В ереванском ЭКСПО-центре 22-24 июняиранские предприятия цифровой и медийнойIT-сферы представят свою деятельность.

Как передает Арменпресс со ссылкой на financialtribune.com, цель выставки – представить услуги, предоставляемые иранской стороной, и тем самым войти на армянский рынок.

Компании-участницы выставки работают в сере создания баз данных, сотовых и компьютерных программ, разработки компьютерных игр и др.

В выставке примет участие и ряд иранских стартапов.