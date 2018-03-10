В Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра

На пляже в австралийском Квинсленде рыбаки обнаружили странную рыбу-монстра. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Independent. Длина морского чудовища около двух метров, а вес не менее 150 килограмм.

«Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного», - рассказал обнаруживший необычное существо Райли Линдхольм.

Судя по всему, рыба скончалась от старости, так как на ней не было никаких повреждений, после чего ее выбросило на берег.

Ученые музея Квинсленда уже ознакомились с находкой. По их мнению, это гигантский групер, такие рыбы действительно могут достигать 2,5 метров в длину.