Азербайджан нарушил режим перемирия около 220 раз
12:43, 10 Март, 2018
На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 4—10 марта противник нарушил режим прекращения огня около 220 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
- Сопредседатель Минской группы СБСЕ исключил возможность военного решения карабахского конфликта
- Владимир Казимиров: Печальной памяти заявление Алиева о претензиях на Ереван – еще
одна сказка
- Любое заявление, подрывающее переговорный процесс по нагорно-карабахскому
конфликту, должно быть осуждено: посол Франции
- Преступление без наказания: армяне всего мира отмечают 30-летие резни армян в
Сумгаите
- ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям и деревням Тавушской области