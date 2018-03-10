Азербайджан нарушил режим перемирия около 220 раз

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 4—10 марта противник нарушил режим прекращения огня около 220 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.