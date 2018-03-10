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Азербайджан нарушил режим перемирия около 220 раз


На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 4—10 марта противник  нарушил режим прекращения огня около 220 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые задачи.

 




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