Депутаты НС РА провели встречи в Белом доме и в Конгрессе США

Продолжается визит делегации группы дружбы Армения-США в США. 9 марта состоялись встречи в Белом доме и в Конгрессе США. В Белом доме армянскую делегацию приняла руководитель департамента Европы Совета национальной безопасности СШАКетринКрофт.

Как передает Арменпресс, члены делегации представили КетринКрофт ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, в частности, была подчеркнута необходимость большей конкретности и адресности заявлений относительно нарушений перемирия на линии соприкосновения и мирного урегулирования карабахского конфликта. Стороны коснулись и денонсации армяно-турецких протоколов, а также обсудили детали соглашения с ЕС, подписанного в ноябре прошлого года. Члены делегации отметили, что Армения – единственная страна, которая, будучи членом ЕАЭС, подписала подобное соглашение с Евросоюзом.

В тот же день состоялась встреча делегации НС РА с экспертами Хельсинкского фонда.

Были представлены также внутренние реформы, проводимые в Армении в контексте перехода к парламентской форме правления, шаги по борьбе с коррупцией и т.д.

Обсуждались вопросы, касающиеся безопасности в регионе, а также необходимости членства Армении в ЕАЭС.