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Депутаты НС РА провели встречи в Белом доме и в Конгрессе США


Продолжается визит делегации группы  дружбы  Армения-США в США. 9 марта состоялись встречи в  Белом доме и в Конгрессе США. В Белом доме  армянскую делегацию приняла руководитель департамента Европы Совета национальной  безопасности СШАКетринКрофт.

Как  передает Арменпресс, члены  делегации представили КетринКрофт ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, в частности, была подчеркнута необходимость большей конкретности и адресности заявлений относительно нарушений  перемирия на линии соприкосновения  и мирного урегулирования карабахского конфликта. Стороны  коснулись и денонсации армяно-турецких протоколов, а также обсудили детали соглашения с ЕС, подписанного в ноябре  прошлого года. Члены  делегации отметили, что Армения – единственная страна, которая, будучи членом ЕАЭС, подписала подобное  соглашение с Евросоюзом.

В тот же  день состоялась встреча  делегации НС РА с экспертами Хельсинкского фонда. 

Были представлены также внутренние реформы, проводимые в Армении в контексте  перехода к парламентской форме  правления, шаги по борьбе  с коррупцией  и т.д.

Обсуждались вопросы, касающиеся безопасности в  регионе, а также необходимости членства Армении в ЕАЭС.

 




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