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В Париже открылась аллея имени ЗабелЕсаян


По случаю Международного дня  женщин, в присутствии мэра Парижа Анн Идальго и посла РА во Франции  ВигенаЧитеджяна, аллея на пересечении проспекта Республики и парижских улиц  Тлимсен и Спинозы названа именем армянской писательницы, активистки борьбы  за права человека ЗабелЕсаян. Аллея проходит по центральной  части проспекта  Менильмонтан.

Как  передает Арменпресс, о намерении открытия  аллеи имени ЗабелЕсаян Анн Идальго высказала еще в  прошлом году – во время официального визита  Сержа Саргсяна во Францию.

Надпись на доске гласит: «ЗабелЕсаян, 1878-1943. Армянская  писательница, активистка борьбы  за права человека».

На открытии присутствовали также вице-мэр по вопросам Франкофонии Патрик Клазман, глава 20-го округа Парижа Фредерик Каландра, глава 11-го округа Парижа Франсуа Вули.

 

 

 




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