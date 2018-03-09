В Париже открылась аллея имени ЗабелЕсаян

По случаю Международного дня женщин, в присутствии мэра Парижа Анн Идальго и посла РА во Франции ВигенаЧитеджяна, аллея на пересечении проспекта Республики и парижских улиц Тлимсен и Спинозы названа именем армянской писательницы, активистки борьбы за права человека ЗабелЕсаян. Аллея проходит по центральной части проспекта Менильмонтан.

Как передает Арменпресс, о намерении открытия аллеи имени ЗабелЕсаян Анн Идальго высказала еще в прошлом году – во время официального визита Сержа Саргсяна во Францию.

Надпись на доске гласит: «ЗабелЕсаян, 1878-1943. Армянская писательница, активистка борьбы за права человека».

На открытии присутствовали также вице-мэр по вопросам Франкофонии Патрик Клазман, глава 20-го округа Парижа Фредерик Каландра, глава 11-го округа Парижа Франсуа Вули.