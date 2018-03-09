Армения и ОАЭ обсудили вопрос расширения сотрудничества в инвестиционной сфере

Вице-председатель исполнительного совета Абу Даби шейх Аздабен Заед аль-Нахайян принял в столице ОАЭ главу аппарата президента РА Армена Геворкяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает NewsAgency.

ШейхАздабен Заед аль-Нахайян и Армен Геворкян обсудили отношения Армения-ОАЭ, в частности - вопрос расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.