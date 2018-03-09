Время в Ереване: 11:07:36,   10 Март

Армения и ОАЭ обсудили вопрос расширения сотрудничества в инвестиционной сфере


Вице-председатель исполнительного совета  Абу Даби шейх Аздабен Заед аль-Нахайян  принял в столице ОАЭ главу аппарата  президента  РА  Армена  Геворкяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает NewsAgency.

ШейхАздабен Заед аль-Нахайян и Армен Геворкян обсудили отношения Армения-ОАЭ, в частности -  вопрос расширения  сотрудничества  в  инвестиционной  сфере.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации