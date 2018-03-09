Армения и ОАЭ обсудили вопрос расширения сотрудничества в инвестиционной сфере
Вице-председатель исполнительного совета Абу Даби шейх Аздабен Заед аль-Нахайян принял в столице ОАЭ главу аппарата президента РА Армена Геворкяна.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает NewsAgency.
ШейхАздабен Заед аль-Нахайян и Армен Геворкян обсудили отношения Армения-ОАЭ, в частности - вопрос расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.
10:27, 23.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/99: в рейтинговой таблице - «Обычная страна», «Паломничество в Страну Востока», «Виль-Эврар»
09:41, 16.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/98: в рейтинговой таблице - «Степной волк», «Мальчик в полосатой пижаме», «Невыносимая легкость бытия»
- 09.03-17:33 Меркель заявила, что никто не выиграет от торговой войны с США
- 09.03-17:15 Евросоюз выделит Украине миллиард долларов макрофинансовой помощи
- 09.03-16:57 СМИ: создатель "Клана Сопрано" снимет приквел сериала
- 09.03-16:40 Найден новый способ улучшить память
- 09.03-16:35 Анонс мероприятий на10 марта
- 09.03-16:32 В Вильнюсе пройдет саммит женщин-политических лидеров
- 09.03-16:28 Нидерланды запретили турецкому мэру въезд в страну – ВВС
- 09.03-16:27 В Бельгии разразился скандал с просроченным мясом
- 09.03-16:15 Число мигрантов из Грузии за рубежом достигает 840 тысяч
- 09.03-16:06 Все дороги на территории Армении проходимы
- 09.03-16:04 Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь
- 09.03-16:02 Звезда исполнителя роли Люка Скайуокера появилась на Аллее славы Голливуда
- 09.03-15:56 Гуманитарный конвой ООН прибыл в осаженную Восточную Гуту
- 09.03-15:54 Премьер Грузии призвал Россию к совместному урегулированию отношений
- 09.03-15:38 Главу общинной администрации Вохчаберда и его семью избили соседи
- 09.03-15:29 Тысячи американских военных учатся защищать Израиль от ракетных атак
- 09.03-15:28 СМИ: иракское ополчение ликвидировало 22 полевых командира ИГ в Киркуке
- 09.03-15:07 Серж Саргсян сделает символический первый ход в турнире Претендентов
- 09.03-15:03 Подготовка переговоров Трампа и Ким Чен Ына займет несколько недель
- 09.03-15:01 СДПГ огласил список министров от социал-демократов в будущем правительстве ФРГ
- 09.03-15:00 Глава Минобороны Грузии отправился в Азербайджан
- 09.03-14:58 В Бельгии опровергли "пропажу" средств с замороженных ливийских счетов
- 09.03-14:39 Армения и ЕС никогда не были так близки, как сегодня – ФедерикаМогерини
- 09.03-14:34 Мхитарян претендует на звание лучшего футболиста недели
- 09.03-14:28 Журналист, критикующий Алиева, может быть экстрадирован Киевом в Баку – CPJ взывает к бдительности Украины
- 09.03-14:23 Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2
- 09.03-13:59 Лидер Южной Кореи назвал историческими предстоящие переговоры КНДР и США
- 09.03-13:56 В Ереване ожидается усиление ветра
- 09.03-13:52 В Париже открылась аллея имени ЗабелЕсаян
- 09.03-13:47 Армения и ОАЭ обсудили вопрос расширения сотрудничества в инвестиционной сфере
- 09.03-13:47 ЕС надеется получить 10 марта подтверждение США, что союз освобожден от пошлин на металлы
- 09.03-13:44 Reuters: семь человек погибли при взрыве у мечети в Кабуле
- 09.03-13:43 Тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы с требованием разрешить аборты
- 09.03-13:36 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
- 09.03-13:20 Генсек СЕ поздравил Армена Саркисяна с избранием президентом РА
20:57, 02.03.2018
Просмотрели 1666 раз Депутат парламента Литвы выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной погромов армян в Сумгаите
18:50, 02.03.2018
Просмотрели 1630 раз МИД РФ о новоизбранном президенте Армении
12:07, 02.03.2018
Просмотрели 1536 раз Армен Саргсян избран 4-м президентом Армении
19:06, 02.03.2018
Просмотрели 1470 раз Гаро Пайлан инициировал петицию по возобновлению избирательного процесса Армянского патриарха Константинополя
11:09, 03.03.2018
Просмотрели 1338 раз Европейский офис Ай Дата высоко ценит дебаты в Европарламенте, посвященные 30- летию Арцахскогодвижения