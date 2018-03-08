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Армен Саркисян провел встречу с профессорско-преподавательским составом Лондонской школы экономики и политических наук


Избранный президент Армении Армен Саркисян 7 марта провел встречу с профессорско-преподавательским составом одного из ведущих высших учебных заведений мира - Лондонской школы экономики и политических наук.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса Армена Саркисяна, избранный президент представил экономические возможности Армении, а также специфику перехода с президентской системы правления на парламентскую.

Были обсуждены перспективы реализации совместных образовательных программ в Армении. У Армена Саркисяна была отдельная встреча в университете с бывшим руководителем Банка Англии, профессором Мервингом Кингом. Состоялся обмен мнениями об улучшении инвестиционного климата в Армении.




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