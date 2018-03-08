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Генрих Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале


Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале. Как сообщает Арменпресс, об  этом пишет официальный сайт «Арсенала».

Армянский футболист начал замечательную игру в этом месяце с тремя голевыми передачами в игре с «Эвертоном». Он также забил два гола в матче Лиги Европы против «Эстерсунда». Фактически, Мхитарян в феврале делал голевые передачи в среднем каждые 65,8 минут.

Мхитарян обогнал в борьбе за звание лучшего футболиста «Арсенала» Начо Монреаля и Аарона Рэмси, занявших соответственно второе и третье места.




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