Комиссия по армянским вопросам Конгресса призвала выделить Арцаху и Армении 70 млн долларов

В Палате представителей Конгресса США будет рассматриваться письмо Комиссии по армянским вопросам Конгресса, в котором содержится призыв к председателю комиссии по внешней помощи Палаты представителей Халу Роджерсу и члену комиссии Ните Лоуэ поддержать пакет помощи в 70 млн долларов Арцаху и Армении в 2019-м финансовом году. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает комитет Ай Дата США.

Мы хотим поблагодарить конгрессменов Фрэнка Паллоне и его коллег по Комиссии по армянским вопросам за то, что они просят у своих коллег поддержки в вопросе пакета помощи Арцаху и Армении”, - сказал исполнительный директор комитета Ай Дат Арам Амбарян.

Предложенная Комиссией по армянским вопросам сумма и прерогативы политики соответствуют объемам помощи, представленной комитетом Ай Дат США комиссии, занимающейся разработкой законопроекта.

Комитет Ай Дат США направил письмо о внешней помощи комиссии, занимающейся разработкой законопроекта на 2019-й финансовый год, в котором говорится о необходимости предоставления финансовой помощи в 70 млн долларов Арцаху и Армении.

В частности, комитет попросил 6 млн долларов предоставить Арцаху для разминирования и помощи инвалидам, 4 млн долларов – для поддержки мира, 30 млн долларов – Армении, в качестве экономической помощи, 10 млн долларов – как военная помощь, 20 млн долларов – помощь в приеме беженцев из Среднего Востока. Комитет попросил также не предоставлять военной помощи Азербайджану.