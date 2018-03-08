Генсек ООН назвал дискриминацию женщин величайшей проблемой современности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что международному сообществу нужно преодолеть серьезные препятствия в борьбе с дискриминацией и эксплуатацией женщин. В своем послании к 8 Марта он заявил, что достижение гендерного равенства, а также расширение прав и возможностей женщин "являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире".

По его словам, "в истории защиты прав женщин наступил поворотный момент", и в наше время проблеме исторически сложившегося неравенства, которое способствует угнетению и дискриминации, "привлечено так много внимания, как никогда раньше". "Но если мы стремимся к устранению исторически сложившегося дисбаланса сил, который лежит в основе дискриминации и эксплуатации, нам необходимо преодолеть серьезные препятствия", - заявил административный глава всемирной организации.

Он привел данные, согласно которым правовой защиты от домашнего сексуального насилия лишены свыше миллиарда женщин по всему миру, а разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами в мире доходит до 40%. "Доля женщин в национальных парламентах в среднем составляет менее четверти, а в советах директоров - и того меньше, - отметил Гутерриш. - Там, где законы существуют, они часто не соблюдаются, а женщинам, которые обращаются за правовой защитой, не доверяют, их самих очерняют и не принимают всерьез".

Генсек ООН обратил внимание на масштабы распространения сексуальных домогательств и надругательств, которые происходят "на рабочем месте, в общественных местах и частных домах даже в тех странах, которые гордятся своими достижениями в области гендерного равенства". Он признал, что эта проблема не обошла стороной и всемирную организацию, которая призвана служить "примером для всего мира".

Как напомнил Гутерриш, расширение прав и возможностей женщин входит в список Целей устойчивого развития до 2030 года, утвержденных на саммите в штаб-квартире ООН в 2015 году. Он подчеркнул, что "инвестиции в женщин - это самый действенный способ добиться улучшения жизни на местах, на предприятиях и в целых странах".

"Благодаря участию женщин мирные соглашения становятся прочнее, общество - более устойчивым, а экономика - более динамичной. Там, где женщины подвергаются дискриминации, мы зачастую сталкиваемся с практикой и представлениями, которые влекут за собой пагубные последствия для всех", - указал генеральный секретарь.

8 марта в России и других странах отмечается Международный женский день. В 1975 году он был включен в календарь праздников и памятных дат ООН.





