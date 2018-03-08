Последовательной работой  вы вносите свой вклад в развитие и процветание нашей страны и столицы - Еревана: послание мэра Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в послании говорится:

“Дорогие женщины, матери и сестры,

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Несомненно, что сегодня у вас не будет недостатка в искренних пожеланиях и признательности, теплом отношении и внимании, чего вы, несомненно, достойны не только в праздничные, но и остальные дни.

И это не просто слова, поскольку веками армянская женщина была и продолжает оставаться непоколебимой основой армянского очага, традиционной армянской семьи.

Неся бремя ответственности за повседневные заботы вашей семьи и ответственную миссию воспитывать достойное поколение, вы неоднократно доказывали, что при необходимости готовы взять оружие и встать рядом с вашими мужьями, братьями и сыновьями.

С беспредельной преданностью и последовательной работой вы вносите свой вклад в развитие и процветание нашей страны и столицы - Еревана, с твердой убежденностью в том, что вместе нам удастся передать следующим поколения могучую и процветающую страну. Я уверен, что мы добьемся нашей цели, поскольку благодаря именно вам армянская семья продолжает оставаться крепкой и почитающей традиции, в то же время, воспринимающей дух времени и стремящейся к будущему.

Дорогие женщины, матери и сестры, ещё раз поздравляя вас с этим красивым праздником, хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, любви и счастья. Пусть вас всегда окружает забота и тепло ценящих вас родственников и друзей. Пусть каждый рассвет станет началом счастливого и гармоничного дня”.