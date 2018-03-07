В парламенте штата Новый Южный Уэльс Австралии почтили память жертв Сумгаитских погромов

Представители правящей либеральной и лейбористской партий Законодательной ассамблеи штата Новый Южный Уэльс Австралии воздали дань уважения в связи с 30-летием Сумгаитской трагедии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского национального комитета Австралии, с речами выступили представитель либерального правительства Джонатан О'Ди и лейборист Хью МакДормат.

«На прошлой неделе, 27 февраля, исполнилась 30-я годовщина Сумгаитской трагедии, когда около 200 армян были убиты за реализацию своего права на самоопределение», - сказал Джонатан О'Ди.

Он подчеркнул важность упоминания этих исторических фактов, поскольку пренебрежение ими приводит к сегодняшнему насилию и жертвам.

«Исторически Арцах - часть Армении, провозгласил свою независимость, когда развалился Советский Союз. Одной из причин этого был страх, что Арцах не может выжить под властью Азербайджана, как в свое время решил Сталин. Эти опасения были очень обоснованы», - заключил он.

Лейборист Хью МакДормат также призвал почтить память жертв трагедии в Сумгаите. «27 февраля армянская община Армении присоединилась к армянам всего мира и почтила память жертв трагедии в Сумгаите в 1988 году, когда преступная толпа напала на армян и пыталась выследить армян на улицах. По официальным оценкам, число жертв превысило 200 человек, но тысячи людей также были депортированы», - сказал депутат.

27 февраля 2018 года исполнилась 30-я годовщина Сумгаитской трагедии.