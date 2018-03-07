Александр Арзуманян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Королевстве Норвегия

Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Александр Арзуманян назначен по совместительству Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Королевстве Норвегия (резиденция в Копенгагене). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.