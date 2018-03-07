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Президент Армении наградил представительниц шоу-бизнеса Назени Ованнисян и Диану Григорян


Накануне Международного женского дня президент Армении Серж Саргсян 7 марта наградил представительниц шоу-бизнеса Назени Ованнисян и Диану Григорян.

Как сообщает Арменпресс-лайф, за добросовестную и эффективную работу в сфере культуры актриса, телеведущая Назени Ованнисян награждена Медалью признательности, а продюсер, сценарист Диана Григорян за добросовестную и эффективную работу в сфере телевидения награждена медалью «Мовсес Хоренаци».




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