Президент Армении наградил ряд журналисток за честную и продуктивную работу

Накануне Международного женского дня президент Армении Серж Саргсян 7 марта за честную и продуктивную работу наградил ряд представляющих различные СМИ женщин-журналистов Медалями признательности.

Как сообщает Арменпресс, Медалями признательности награждены корреспондентка информационной службы «Лрабер» телекомпании «H2» Грацин Сафарян, корреспондентка международного информационного агентства «Рейтер» в Армении Асмик Мкртчян, корреспондентка информационной службы «Время» телекомпании «Армения» Шаке Казарян, корреспондентка информационной службы «Оракарг» Общественной телекомпании Армении Рузанна Вардересян, корреспондентка информационной службы «Горизонт» телекомпании «Шант» Кристине Алагулян, корреспондентка агентства «ФрансПресс» в Армении Мариам Арутюнян.

За вклад в сферу журналистики председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян награждена медалью «Мовсес Хоренаци».