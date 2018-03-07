Президенты Польши и Украины поздравили Армена Саркисяна

Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян получил поздравительные послания от президента Польши Анджея Дуды и президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Саркисяна.

Ранее Армену Саркисяну поздравительные послания направили председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин, президент Греции Прокопиос Павлопулос и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Саркисян также получает поздравления от представителей международных организаций, государственных, общественных структур, священнослужителей и отдельных лиц.