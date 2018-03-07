Франция недовольна гражданами Грузии: безвиз с ЕС под угрозой?

Франция обеспокоена ростом с ноября 2017 года соискателей убежища из Грузии и организованной преступностью, как передает Арменпресс, об этом сказал посол Франции в Грузии Паскаль Менье в эфире телеканал Imedi.

Обеспокоенность ростом соискателей убежища из Грузии ранее высказали в Германии, Исландии и Швеции.

"Одной из главных причин, почему были озабочены Франция и Германия, это организованная преступность, которая постепенно росла в странах Европы. Именно по этому вопросу грузинская сторона заверила нас в том, что решит проблему, после чего мы согласились на безвизовый режим", — отметил Менье.

С тех пор, как в марте 2017 года Евросоюз ввел безвизовый режим для Грузии, им воспользовались 220 тысяч граждан страны.

" К сожалению, факт, что с ноября очень выросло количество соискателей убежища, а также выросло количество представителей организованного криминала в этих странах. Если так продолжится, возможно будет принято какое-то решение. Конечно, мы не хотим принимать решение на этом этапе, так как не хотим наказывать тех достойных людей, которым портят дело представители криминала на территории Европы", — сказал Менье.

По его словам, Франция просит ужесточить контроль при выезде граждан Грузии в Европу.



