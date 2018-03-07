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Собака-блогер поразила фотографов дорогим нарядом


Во время недели моды в Париже сфотографировали модно одетую собаку, как передает Арменпресс, об этом сообщает Metro.

Йоркширский терьер по имени Лола Саншайн была одета в пальто тренч, платок Hermes и «несла» сумку Valentino. У Лолы есть свой блог в Instagram, где рассказывается о ее путешествиях по миру с хозяйкой Кэрон Слимак. Собаку-йорка часто видят на улицах Милана и Парижа в дизайнерских кожаных куртках, шляпах и солнечных очках, изготовленных на заказ.

«Если вы подумали, что я обычный блогер-симпатяжка в модном прикиде, то я расскажу вам о других вещах, которые делают меня счастливой и придают смысл моей жизни. Я люблю детей, благотворительность и шампанское!» — говорится в блоге Саншайн в Instagram.

 

 




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