Председатель Национального Собрания Армении принял возглавляемую мэром Лиона делегацию

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 7 марта принял делегацию, возглавляемую мэром Лиона Жоржем Кепенекяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя визит делегации в Армению, спикер НС обратился к армяно-французским межгосударственным отношениям, с удовлетворением подчеркнул высокий уровень политического диалога с дружественными странами.

Поздравив г-на Кепенекяна с избранием мэром Лиона, глава парламента пожелал ему новых успехов – на благо лионцев и армяно-французской дружбы.

А.Баблоян подчеркнул важность проведения в октябре саммита Франкофонии в Армении, считая его дополнительной площадкой для еще большего углубления армяно-французских отношений.

Председатель НС обратился к деятельности действующих в парламентах Армении и Франции групп дружбы и выразил уверенность в продолжении сформировавшихся десятилетиями добрых традиций.

Говоря о визите возглавляемой мэром Лиона делегации, руководитель парламента отметил, что емкая программа многочисленной делегации свидетельствует о высоком уровне армяно-французского децентрализованного сотрудничества. Председатель НС выразил надежду, что данный визит посодействует реализации все новых проектов сотрудничества в различных сферах.

А.Баблоян высоко оценил также человеческие и профессиональные качества мэра Лиона Жоржа Кепенекяна – как врача, как поборника Ай Дата, признания Геноцида армян, борца за права армянского народа.

Жорж Кепенекян поблагодарил за теплый прием и представил членов делегации, координирующих в мэрии Лиона вопросы туризма, культуры, образования и других сфер. По его словам, выбор членов делегации неслучаен: четко вырисовываются векторы реализуемых между Лионом и Ереваном программ. Мэр Лиона отметил, что открывается новая страница в истории дружбы и сотрудничества двух городов.

Коснувшись проведения Саммита Франкофонии в Ереване, г-н Кепенекян отметил, что это исключительная возможность для Армении включить различные сферы сотрудничества, давая возможность французским бизнесменам достойно предстать в Армении. По словам мэра Лиона, Франкофония – система ценностей, а также сотрудничество без границ.

В завершение встречи собеседники обменялись мнениями по программам, намечаемым в сферах образования, культуры, туризма, экономики и др.