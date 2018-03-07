"Шесть автопортретов" Энди Уорхола проданы с аукциона в Лондоне за $31 млн

Работа американского художника Энди Уорхола (1928-1987) под названием "Шесть автопортретов" была продана на аукционе в британской столице за £22,6 млн ($31,3 млн), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в аукционном доме Christie's, организовавшем 6 марта торги предметами послевоенного и современного искусства.

"Шесть автопортретов", созданных Уорхолом в 1986 году за несколько месяцев до смерти, стали топ-лотом вечернего аукциона. На шести вариациях лицо художника выкрашено в розовый, бледно-голубой, сиреневый, оранжевый, зеленый и кобальтовый цвета.

На торгах было установлено три ценовых рекорда. Работа Марка Брэдфорда "Убегающий медведь" была продана за £3,8 млн ($5,3 млн), картина Марии Элены Виейры да Силвы "Огонь!" - за £2 млн ($2,8 млн), полотно Келли Уокера "Черная звезда" - за £572,8 тыс. ($791,5 тыс.).