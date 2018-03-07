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Вертолет разбился в горах на юге Чечни


Вертолет рухнул в горах на юге Чечни, сообщил "Интерфаксу" представитель правоохранительных органов республики.

"Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет", - сказал собеседник агентства, передает Арменпресс

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что вертолет, предположительно, принадлежит погранслужбе. "Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек", - сказал собеседник агентства.

 

 




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