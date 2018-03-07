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Председатель НС Армении выразил соболезнования председателю СФ ФС РФ и председателю Госдумы РФ


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выразил соболезнования председателю СФ ФС РФ Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в телеграммах соболезнования отмечается: “Примите глубокие соболезнования в связи с крушением в Сирии российского самолета АН-26. Мы разделяем вашу скорбь и сочувствуем семьям погибших, желая им терпения и стойкости”.




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