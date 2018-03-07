Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Звезды российского шоу-бизнеса записали гимн движения Putin Team, который получил название "Путеводная звезда", а также сняли видеоклип. Песню, продюсером которой стал Игорь Матвиенко, исполнили DJ Smash (Андрей Ширман), Тимати, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Нюша, Дима Билан, Виктория Дайнеко, Александр Панайотов и группа "А-Студио", передает Арменпресс.

"Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего", - рассказал идейный вдохновитель гимна, создатель социального проекта "ЖИТЬ" Игорь Матвиенко.

По словам представителей проекта "ЖИТЬ", артисты записали песню о том, как важно быть частью сильной команды, что вместе можно преодолеть любые трудности, а также о том, что вступить в эту команду никогда не поздно. "Это неофициальный гимн движения Putin Team, но он отлично иллюстрирует его основные ценности", - также отметили представители проекта.

В съемках клипа также приняли участие телеведущая Юлия Барановская, шоумен Михаил Галустян, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

Премьера клипа состоится 7 марта в социальных сетях движения.