Министр иностранных дел Армении принял мэра Лиона

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 7-го марта принял делегацию во главе с мэром Лиона Жоржем Кепеникяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Налбандян поприветствовал визит возглавляемой мэром Лиона делегации в Ереван, и с удовлетворением подчеркнул личный вклад мэра Кепеникяна в укрепление привилегированных отношений между Арменией и Францией.

Выразив благодарность за теплый прием, Жорж Кепеникян отметил, что Лион готов, путем практических программ, открыть новую страницу в деле углубления и укрепления сотрудничества между Ереваном и Лионом в сферах экономики, образования и культуры.

Мэр Кепеникян проинформировал министра иностранных дел о результатах своего насыщенного визита, коснувшись нового соглашения о партнерстве, подписанного между Лионом и Ереваном, а также встреч в Центре творческих технологий Тумо и во Французском университете Армении и достигнутых в результате договоренностей о сотрудничестве.

Мэр Лиона сообщил, что в его делегации есть представители деловых кругов, образовательных учреждений, библиотек, музеев и туристического сектора, которые со провели встречи и продуктивные обсуждения о сотрудничестве своими партнерами.

Стороны коснулись армяно-французского децентрализованного сотрудничества, придав большое значение поступательному развитию взаимодействия в этом формате.

Министр Налбандян и мэр Кепеникян отметили, что армяно-французские отношения продолжают углубляться и укрепляться во всех направлениях, ярким доказательством чему служат двусторонние визиты на высоком уровне, активное межпарламентское сотрудничество, поощрение французских инвестиций в Армении и расширение договорно-правовой базы.

Глава внешнеполитического ведомства Армении и мэр Лиона подчеркнули важную роль армянской общины Франции с точки зрения инициатив, направленных на укрепление дружбы между двумя странами и углубление двусторонних отношений.

Министр Налбандян и мэр Кепеникян обменялись мнениями по вопросам подготовки к саммиту Франкофонии, который состоится в октябре 2018г. в Ереване. Собеседники подробно обсудили участие представителей Лиона в Экономическом форуме и мероприятиях ‘’Городка Франкофонии’’, намеченных в рамках саммита.