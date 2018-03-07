Завершающая свою дипломатическую миссию в Индонезии посол РА Анна Агаджанян встретилась с министром ИД этой страны

Завершающая свою дипломатическую миссию в Индонезии посол РА Анна Агаджанян 6 марта встретилась с министром ИД Индонезии Ретно Марсуди.



Отметив важность открытия в Джакарте посольства Армении для развития двусторонних отношений, министр высоко оценила деятельность посла Армении на этом посту, а также выразила удовлетворение развитием отношений сотрудничества между двумя странами. Как сообщили «Арменпресс» в службе информации МИД РА, Анна Агаджанян поблагодарила за высокую оценку, подчеркнула постоянное содействие властей РИ и особенно МИД деятельности посольства.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам, представляющим двусторонний интерес.